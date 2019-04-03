В Прикамье 41-летнюю женщину задержали за убийство мужа

СЕГОДНЯ 06:19 2019-04-03T06:19:58+03:00

Поссорившись с супругом, жительница Чернушки накинулась на него с кухонным ножом

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Поножовщиной закончилась семейная ссора в одном из домов в деревне Ракино Чернушинского района. 29 марта здесь было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, по подозрению в преступлении была задержана вдова убитого.

Выяснилось, что вечером 41-летняя женщина поругалась со своим супругом и в порыве гнева схватила со стола кухонный нож. Она несколько раз ударила мужчину, раны оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", на время следствия ее арестовали.

Тем временем, в Индустриальном суде Перми начинается суд над женщиной, которая в новогоднюю ночь поссорилась с мужем, взяла нож и ударила его в шею. Мужчина умер на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU