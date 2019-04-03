В Прикамье 41-летнюю женщину задержали за убийство мужа
Поножовщиной закончилась семейная ссора в одном из домов в деревне Ракино Чернушинского района. 29 марта здесь было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, по подозрению в преступлении была задержана вдова убитого.
Выяснилось, что вечером 41-летняя женщина поругалась со своим супругом и в порыве гнева схватила со стола кухонный нож. Она несколько раз ударила мужчину, раны оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте происшествия.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", на время следствия ее арестовали.
Тем временем, в Индустриальном суде Перми начинается суд над женщиной, которая в новогоднюю ночь поссорилась с мужем, взяла нож и ударила его в шею. Мужчина умер на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU