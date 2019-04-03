2019-04-03T06:19:58+03:00
Происшествия

В Прикамье 41-летнюю женщину задержали за убийство мужа

Поссорившись с супругом, жительница Чернушки накинулась на него с кухонным ножом
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Фото СУ СКР по Пермскому краюФото СУ СКР по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Поножовщиной закончилась семейная ссора в одном из домов в деревне Ракино Чернушинского района. 29 марта здесь было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, по подозрению в преступлении была задержана вдова убитого.

Выяснилось, что вечером 41-летняя женщина поругалась со своим супругом и в порыве гнева схватила со стола кухонный нож. Она несколько раз ударила мужчину, раны оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Убийство", на время следствия ее арестовали.

Тем временем, в Индустриальном суде Перми начинается суд над женщиной, которая в новогоднюю ночь поссорилась с мужем, взяла нож и ударила его в шею. Мужчина умер на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ
«Была безумно рада видеть малышку». В Прикамье судебные приставы вернули женщине 4-месячную дочь, которую похитил отец девочки
В Прикамье врач-педиатр заплатила штраф за смерть 6-летней девочки
В Перми участники марафона получат дополнительные льготы и бонусы
В Прикамье автогрейдер насмерть задавил 50-летнего мужчину
Министерство обороны РФ заплатит родителям погибшего пермского солдата компенсацию в 3 млн рублей
В Перми 12-летний школьник, перебегавший дорогу, попал под колеса автомобиля
"Плохо мыли посуду". В Прикамье в столовых детсадов выявлены многочисленные нарушения
В Перми открылась регистрация на Тотальный диктант - 2019
В Прикамье глыба льда убила 82-летнюю пенсионерку, а снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода
В пермской школе из-за пожара эвакуировали 250 человек
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья
Дмитрий Медведев рассказал, какими пользуется соцсетями
Дмитрий Медведев в Перми познакомился с промоботом
В Кудымкаре погиб известный врач-офтальмолог
В Прикамье студента осудили за кражу продуктов и денег из магазина
В Перми 1,5-годовалую девочку увезли на «скорой» в больницу после отравления газом
Дмитрий Медведев в Перми: премьер-министр познакомился с работой электронной поликлиники
Сбербанк одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 миллиарда рублей
«Выложил интимные фото подруги». Житель Прикамья предстанет перед судом