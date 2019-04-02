2019-04-02T18:53:46+03:00
Происшествия

В Прикамье глыба льда убила 82-летнюю пенсионерку, а снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода

Оба ЧП произошли сегодня в Березниках
Андрей МАТЛИН
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Место смертельной аварии огородили конусами. Фото: группа ВК "ЧП Березники".Место смертельной аварии огородили конусами. Фото: группа ВК "ЧП Березники".
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Коммунальные неурядицы продолжают пожинать смертельную жатву. Сегодня, 2 апреля, сразу два трагических случая, так или иначе связанных со службами ЖКХ, произошли в северной столице Прикамья.

Глыба льда, скопившегося на крыше жилого дома на улице Свердлова, упала на 82-летнюю пенсионерку, которая выходила из подъезда.

- От полученных травм пожилая жительница Березников скончалась на месте, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – По данному факту проводится проверка.

Еще один дикий случай произошел в Березниках сегодня вечером. Снегоуборочная машина сбила насмерть пешехода. Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Хользунова и Мамина-Сибиряка.

- Сейчас устанавливается личность погибшего, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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