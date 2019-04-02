В Прикамье глыба льда убила 82-летнюю пенсионерку, а снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода
Коммунальные неурядицы продолжают пожинать смертельную жатву. Сегодня, 2 апреля, сразу два трагических случая, так или иначе связанных со службами ЖКХ, произошли в северной столице Прикамья.
Глыба льда, скопившегося на крыше жилого дома на улице Свердлова, упала на 82-летнюю пенсионерку, которая выходила из подъезда.
- От полученных травм пожилая жительница Березников скончалась на месте, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – По данному факту проводится проверка.
Еще один дикий случай произошел в Березниках сегодня вечером. Снегоуборочная машина сбила насмерть пешехода. Смертельная авария произошла на перекрестке улиц Хользунова и Мамина-Сибиряка.
- Сейчас устанавливается личность погибшего, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU