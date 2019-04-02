В пермской школе из-за пожара эвакуировали 250 человек

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-02T17:14:09+03:00

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Сегодня, 2 апреля, около 16 часов дня в средней образовательной школе, расположенной в Перми в микрорайоне Гава, сработал пожарная сигнализация.

Руководители учебного заведения объявили об эвакуации детей. Их стали выводить на улицу. Одновременно охранники позвонили на тревожный телефон и к зданию школы подоспели пожарные. Выяснилось, что в помещении школьного туалета произошло задымление – загорелась перегородка между отсеками. Огонь быстро потушили и помещение проветрили. Эвакуация школьников получилась, по сути, тренировочной.

- Сигнал о задымлении в школе №80 на улице Толбухина поступило в 16.39, а уже в 16.50 открытое горение в школьном туалете было ликвидировано, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Там загорелась пластиковая перегородка в туалете на третьем этаже. Из здания школы были эвакуированы 250 человек, пострадавших среди них нет. Уже в 17.10 было объявлено о том, что школьники могут вернуться в классы. Причины пожара сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU