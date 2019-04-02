Дмитрий Медведев рассказал, какими пользуется соцсетями
Перед началом совещания о поддержке малого бизнеса и вопросах цифровой экономики премьер-министра Дмитрия Медведева встретил робот Promobot.
- Интересно, - отметил премьер-министр, слушая объяснение о том, что эти роботы уже освоили 28 стран
Предприниматели, участвующие в совещании, попросили Дмитрия Медведева о поддержке.
- Мы недавно ввели гильотину, которая будет отсекать ненужные бумаги, усложняющие жизнь малому бизнесу, - сказал Медведев и посетовал, что люди не всегда знают о принимаемых решениях. - У меня есть весь набор соцсетей: и Facebook, и Instagam, и Twitter. И каждое решение сразу транслируется туда.
Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Пермь 2 апреля. Он уже посетил поликлинику № 2 на Братьев Игнатовых, а затем отправился в компанию "Эр-Телеком" и "Promobot". Также он встретился с предпринимателями.
ИСТОЧНИК KP.RU