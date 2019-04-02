2019-04-02T15:41:37+03:00
Общество

Дмитрий Медведев рассказал, какими пользуется соцсетями

Премьер-министр прибыл в Пермь в рамках рабочей поездки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото с сайта Правительства Пермского краяФото с сайта Правительства Пермского края
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Перед началом совещания о поддержке малого бизнеса и вопросах цифровой экономики премьер-министра Дмитрия Медведева встретил робот Promobot.

- Интересно, - отметил премьер-министр, слушая объяснение о том, что эти роботы уже освоили 28 стран

Предприниматели, участвующие в совещании, попросили Дмитрия Медведева о поддержке.

- Мы недавно ввели гильотину, которая будет отсекать ненужные бумаги, усложняющие жизнь малому бизнесу, - сказал Медведев и посетовал, что люди не всегда знают о принимаемых решениях. - У меня есть весь набор соцсетей: и Facebook, и Instagam, и Twitter. И каждое решение сразу транслируется туда.

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Пермь 2 апреля. Он уже посетил поликлинику № 2 на Братьев Игнатовых, а затем отправился в компанию "Эр-Телеком" и "Promobot". Также он встретился с предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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