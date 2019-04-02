Дмитрий Медведев в Перми «познакомился» с промоботом

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-02T15:05:02+03:00

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Во вторник, 2 апреля, в Пермь прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев. Он посетил ГКБ № 2, где Дмитрий Медведев познакомился с работой инфоматов. Он взял в инфомате талончик на запись к врачу. Еще премьер-министр побывал в кабинете ранней диагностики. Он открылся в феврале этого года. После посещения Дмитрий Медведев отправился в «Морион».

-Ну, здорово, - сказал премьер промоботу.

Сейчас Дмитрию Медведеву проводят экскурсию по компании «Эр-Телеком».

Напомним, премьер-министр приехал в Пермь днем. В рамках визита он проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона на территории технопарка Morion Digital. Там обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров и прочие вопросы. Также Дмитрий Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU