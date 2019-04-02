В Кудымкаре погиб известный врач-офтальмолог

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-02T15:43:40+03:00

Его тело обнаружили в дачном домике

Изменить размер текста: A A

2 апреля в дачном домике нашли тело врача-офтальмолога местной больницы Вадима Гребнева. Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти.

- Признаков криминальной смерти не обнаружено, - заявили в следственном отделе. – Сейчас проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Рассматриваются различные версии, в том числе самоубийство.

Вадим Гребнев работал офтальмологом в поликлинике. Известен он в Кудымкаре и как фотограф. В музее часто проводились выставки его работ.

Ранее мы писали, что в Пермском крае молодые люди отравились выхлопными газами. Несчастный случай произошел в Бардымском районе. В одном из гаражей утром 31 марта обнаружили тела двух молодых людей, которые находились внутри автомобиля.

- По факту смерти молодых людей проводится проверка, - сообщили в краевом следственном комитете. – По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы они погибли от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU