2019-04-02T14:40:35+03:00
Происшествия

В Прикамье студента осудили за кражу продуктов и денег из магазина

Он приговорен к исправительным работам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Елово осенью прошлого года в дежурную часть обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что торговую точку обокрали – похитили продукты питания и 3 900 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражу 16-летний студент местного колледжа. Он был задержан и доставлен в полицию.

- В ходе следствия было установлено, что молодой человек взломал и проник внутрь магазина, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Он похитил мясные изделия и деньги из кассы. Затем скрылся.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Кроме того, он долен заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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