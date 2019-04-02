В Перми 1,5-годовалую девочку увезли на «скорой» в больницу после отравления газом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-02T14:36:54+03:00

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В Перми 1 апреля 1,5-годоловалую девочку увезли на «скорой» в больницу с диагнозом токсичное отравление газом.

Жительницы квартиры в доме по ул. Богдана Хмельницкого почувствовали себя плохо, дома сильно пахло газом. В доме находились три человека – полуторагодовая девочка, ее 21-летняя мама и 60-летняя бабушка. Они вызвали «скорую помощь». Взрослые от госпитализации отказались, а малышку увезли в МСЧ №11. У нее токсичное отравление газом. В больницу ее сопровождала мама.

- На место оперативно выехала газовая служба, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Специалисты проверили газовое оборудование по всему стояку и выявили, что в квартире отсутствует тяга в вентиляционном канале и в дымоходе. Сейчас газоснабжение отключено, управляющей компании предстоит провести работы по устранению неполадок.

Накануне мы сообщали, что в Пермском крае молодые люди отравились выхлопными газами. Несчастный случай произошел в Бардымском районе. В одном из гаражей утром 31 марта обнаружили тела двух молодых людей, которые находились внутри автомобиля. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы они погибли от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU