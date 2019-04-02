Дмитрий Медведев в Перми: премьер-министр познакомился с работой электронной поликлиники

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-02T13:55:10+03:00

Премьер-министр даже взял в инфомате талончик на запись к врачу

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Первым местом, куда приехал премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Пермь, стала Городская клиническая поликлиника № 2. Это медицинское учреждение стало участником пилотного проекта "Новая поликлиника, который стартовал в апреле 2017 года.

Здесь впервые появились инфоматы для самостоятельной записи к врачам. С работой инфоматов и познакомился Дмитрий Медведев. Он взял в инфомате талончик на запись к врачу

- Значит, сейчас я смогу подойти в 210 кабинет на прием, - пошутил, разглядывая бумажку с номером, премьер-министр.

Также премьер-министр побывал в кабинете ранней диагностики. Он открылся в феврале этого года.

- Его уже посетили 478 человек, 20 из них направили на дополнительное обследование, -рассказал врач-терапевт Дмитрий Шестаков,

-Благодаря тому, что мы полностью отказались от заполнения бумажных историй болезни, мы выигрываем немало времени. - рассказал врач-терапевт Дмитрию Медведеву. - Бумажную историю мы заполняли по 9 минут. А электронную всего три минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU