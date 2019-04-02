Сбербанк одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-02T13:52:23+03:00

Пермский край – в лидерах по количеству открытых счетов с эскроу

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Строительная отрасль в России стремительно меняется. В прошлом году в федеральный закон о долевом строительстве были внесены поправки, которые вводят новые «правила игры» - финансирование долевого строительства с использованием счетов эскроу.

Эскроу-счет – это специальный условный счет, на котором фиксируются данные об имуществе, документах и денежных средствах.

По закону, сделки с участием дольщиков будут разрешены только с использованием эскроу (за исключением объектов, которые соответствуют специальным критериям Правительства РФ) уже с 1 июля этого года.

Сбербанк же принял решение работать в рамках новой системы финансирования строительства еще в 2018 году.

На сегодняшний день сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу превысила 102 миллиарда рублей. Лидеры по объемам кредитования, по количеству счетов эксроу и по количеству сделок – центральные регионы России.

При этом по количеству открытых счетов эскроу Пермский край находится на втором месте после Ленинградской области (143 и 206 счета, соответственно).

Всего на сегодня Сбербанком открыто уже 1239 счетов эскроу физических лиц, заключена 91 сделка.

Новые предложения банка

Изменения в законодательстве сегодня - определяющий фактор развития жилищного строительства. И Сбербанк предлагает застройщикам целую линейку продуктов для финансирования.

- С 6 марта у нас действует новый продукт - «Кредит под будущую прибыль действующих проектов», - рассказал на межрегиональной пресс-конференции вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов. – Он ориентирован на те объекты застройщиков, которые уже находятся в стадии строительства, а прибыль по ним будет получена в течение года.

Еще один продукт – мезонинный кредит. Это заем повышенного уровня риска, поскольку он предоставляется без залога имущества. Такой вид кредитования Сбербанк будет предлагать своим клиентам уже с апреля этого года.

Еще один вид кредита – комбинированный продукт, по условиям которого кредитор предлагает застройщику получать экономию самостоятельно или предлагать ее покупателям с целью увеличения продаж.

- Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта - от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры, - говорит Сергей Бессонов. - Мы создаем и меняем наши продукты и сервисы для застройщиков синхронизировано с тем, как меняется законодательство о долевом строительстве. Так как именно данные изменения определяют модель работы застройщиков жилья. Мы полностью готовы помогать нашим клиентам адаптироваться и успешно работать в новых условиях финансирования жилищных проектов.

Сегодня в Сбербанке открыто 6400 расчетных счетов застройщиков (60% всех открытых в РФ девелоперских счетов), по которым регистрируется 12700 платежей в день. По данным на конец марта, на рассмотрении в банке находится 207 заявок на проектное финансирование жилищного строительства, из них 137 заявок (или 66%) - с использованием счетов эскроу.

ИСТОЧНИК KP.RU