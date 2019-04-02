«Выложил интимные фото подруги». Житель Прикамья предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-02T15:52:02+03:00

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38-летний житель Добрянки решил отомстить своей знакомой. В начале марта он напился и выложил в сеть интернет интимные снимки женщины без ее согласия.

Однако, как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Женщина обратилась в полицию. Теперь мужчину ждет суд. Его обвиняют в незаконном распространении частной жизни лица и публичной демонстрации порнографических материалов, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали о том, что пермячка, убившая своего гражданского мужа в Новый год, предстанет перед судом. Праздник перерос в ссору. Женщина не стерпела обиды, нанесенной мужчиной, взяла кухонный нож и ударила им в шею гражданскому мужу. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд. В ближайшее время он должен вынести женщине приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU