2019-04-02T12:46:42+03:00
Общество

«Истек срок давности». В Перми банк не смог отсудить долг по кредитной карточке, выданной семь лет назад

Пермячка перестала платить кредит в августе 2014 года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми банк обратился в суд с требованиями о взыскании с жительницы города задолженности по договору кредитной карты от 2012 года.

Как сообщили представители кредитора, женщина перестала платить по кредиту в августе 2014 года. Платеж за август она должна была перевести до 30 сентября 2014 года, однако она его не заплатила и больше никаких переводов не делала. Однако не удалось добиться справедливости черед суд.

- Трехгодичный срок исковой давности истек 1 октября 2017 года, - пояснили в пресс-службе Орджоникидзевского суда. - С заявлением о выдаче судебного приказа кредитная организация обратилось 11 июля 2018 года, а в Орджоникидзевский районный суд Перми с исковым заявлением 31 января 2019 года. В обоих случаях срок исковой давности истек. Поэтому суд, руководствуясь нормами закона, пришел к выводу, что требования кредитной организации не подлежат удовлетворению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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