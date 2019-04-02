Шесть важных вопросов о покупке недвижимости с использованием эскроу-счета

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-02T12:27:20+03:00

Какие преимущества есть у пермяков, которые собираются купить квартиру

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В связи с поправками в ФЗ-214 (о долевом строительстве) нас ждет стремительный переход к финансированию долевого строительства с использованием счетов эскроу. С 1 июля этого года будут разрешены только такие сделки с участием дольщиков.

Как данные нововведения отразятся на обычных гражданах, которые уже задумываются о покупке недвижимости?

На пресс-конференции вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергей Бессонов ответил на самые частые вопросы физических лиц.

1.Что такое эскроу-счет?

Эскроу – это специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств.

Сбербанк России стал первым в нашей стране банком, который провел сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

2. Достаточно ли в региональной сети Сбербанка специалистов, которые будут анализировать поступающие заявки? Не будет ли наплыва клиентов и очередей в отделениях?

Мы наблюдаем, что рост заявок идет достаточно плавно, не агрессивно. Тем не менее, мы рассчитываем наши ресурсы и уже одобрили увеличение численности сотрудников региональной сети. Это эксперты в строительной отрасли, которые с апреля непосредственно будут заниматься рассмотрением заявок.

3.Как отразится закон на строительной отрасли в целом?

Есть риск, что произойдет укрупнение строительной отрасли, сократится количество девелоперов на рынке.

Если говорить о количестве объектов, которые будут строиться, в моем понимании, оно будет расти. В связи с этим потребность в подрядчиках, строительных материалах сохранится. Поэтому думаю, что каких-то фатальных изменений в отрасли не будет.

4.Как Сбербанк будет контролировать средства граждан?

Никакого дополнительного контроля не предполагается. Деньги просто будут заморожены на счетах эскроу до момента завершения строительства.

5.Как вернуть деньги, если застройщик разорился?

В этом случае деньги возвращаются физическому лицу в полном объеме. В новом законе четко прописаны условия, при которых договор эскроу может быть расторгнут.

Либо физическое лицо расторгает его в одностороннем порядке при несоблюдении условий со стороны застройщика, либо договор расторгается в судебном порядке. Если суд признает, что условия договора нарушены со стороны застройщика, банк возвращает средства граждан в полном объеме.

6.А если разорится банк?

На сегодняшний день со счетами-эскроу работают 63 банка. В случае возникновения проблем необходимо обращаться в Агентство страхования вкладов, которое гарантирует возврат средств. То есть по новому закону риски неполучения физическим лицом денежных средств минимальны.

ИСТОЧНИК KP.RU