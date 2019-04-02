2019-04-02T11:37:12+03:00
Общество

Жителя Краснокамска не пустили за границу из-за долга в полмиллиона рублей

Всего за пределы России не пустили более 34 тысяч неплательщиков
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Служба судебных приставов Прикамья подвела итоги – за первые два месяца ограничены в праве выезда 34 тысячи 479 должников, общая сумма задолженности которых составляет более 15 млрд рублей. Многие, стремясь за границу, начинают платить по долгам. Так, благодаря ограничению права выезда удалось взыскать почти 537 млн рублей.

В службе судебных приставов рассказали, что житель Краснокамска не смог улететь к родственникам в Азербайджан из-за неоплаченного долга за коммунальные услуги в размере почти 500 тысяч рублей.

Мужчина приобрел билет на рейс до Баку и, собрав чемодан, направился в аэропорт. Однако очутиться на борту самолета гражданину было не суждено: при прохождении таможенного контроля ему сообщили об ограничении в праве выезда за пределы РФ. После этого мужчина в кратчайшие сроки погасил всю сумму долга. Постановление об ограничении в праве выезда отменено.

Судебные приставы рекомендуют гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. В противном случае долгожданный отпуск может закончиться уже в аэропорту

Узнать о наличии неоплаченных долгов можно на официальном интернет- сайте УФССП России по Пермскому краю по адресу www.r59.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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