2019-04-02T10:17:45+03:00
Общество

«Дороги, как память об отце». В Прикамье мужчина украл у дочери погибшего ветерана войны 12 советских медалей

Не сумев отстегнуть их от подушки, преступник силой сорвал награды, оставив только колодки
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Нытве в полицию со слезами пришла 65-летняя женщина. Она сообщила, что у нее из квартиры пропали 12 медалей: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», две «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945», «30 лет Советской армии и флоту», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Советской милиции», «За безупречную силу 1 степени», «За безупречную службу 2 степени».

- Награды принадлежали ее отцу - ветерану МВД, прошедшему весь путь Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Папы давно уже нет в живых, но медали дороги женщине как память о человеке, его подвигах и заслугах.

По подозрению в совершении преступления был задержан 56-летний сосед дочери ветерана. Женщина рассказывала ему о боевых подвигах отца. Мужчина решил, что сумеет выгодно продать награды. Он проник в квартиру соседки, пока ее не было дома.

Медали хранились в шкафу и были приколоты к подушке. Не сумев отстегнуть их аккуратно, мужчина силой сорвал награды, оставив одни колодки. Кроме того, он похитил полторы тысячи рублей, которые обнаружил во время поиска наград.

Полицейские похищенное имущество изъяли. Согласно экспертному заключению государственные награды СССР представляют собой историческую и художественную ценность. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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