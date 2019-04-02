2019-04-02T12:21:29+03:00
Общество

Талан объявляет зелёную пятницу

Пермяки могут выгодно приобрести квартиру
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Фото: компания "Талан".Фото: компания "Талан".
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Талан объявляет зелёную пятницу. Только 5 апреля квартиры в жилом комплексе «Доминант» можно приобрести с выгодой 250 000-350 000 рублей. «Доминант» - это дом высокого класса расположен на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова, в самом центре Перми. Для комфорта жителей девелопер предусмотрел двухуровневый паркинг, приватный двор с собственной аллеей, стильный дизайн холла и множество интеллектуальных решений.

Уникальные форматы квартир в «Доминанте» походят для необычного зонирования. Под стяжкой пола предусмотрена дополнительная шумоизоляция, которая снижает ударный шум на 25 дБ. Окна с мультифункциональным остеклением обеспечивают дополнительное энергосбережение.На фасаде жилого комплекса предусмотрены короба под кондиционер. Из «Доминанта» открываются лучшие виды на эспланаду, Театр-Театр и Каму.

Узнайте подробную информацию по телефону +(342) 299-99-33

ИСТОЧНИК KP.RU

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