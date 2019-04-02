«Летняя программа открыта». Из Перми начали летать самолеты в Турцию

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-02T09:59:00+03:00

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1 апреля была открыта летняя чартерная программа полетов из Перми в Турцию. Первый рейс выполняла авиакомпания «Ред Вингс». Борт Airbus 321 был заполнен на 100%.220 пермяков отправились на отдых в Анталью.

- В период летнего расписания 7 российских авиакомпаний планируют 531 вылет из аэропорта «Большое Савино» на курорты Турции, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь». – Кроме Антальи самолеты будут летать в Аланию. Теперь любителям южных курортов Турции не придётся часами добираться до своих отелей. Новый аэропорт «Газипаша» находится всего в 30 минутах езды от Алании.

Летняя чартерная программа будет выполняться до конца октября. Напомним, что в прошлом году перелетами в Турцию из Перми воспользовались более 162,5 тыс. человек.

Также в пресс-службе аэропорта напоминают, что выезд из Российской Федерации в Турцию осуществляется только по заграничному паспорту. Ранее сообщалось, что Турция и Россия ведут переговоры о возможности въезда россиян по внутренним паспортам, но решение об отмене использования загранпаспорта при пересечении границы пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU