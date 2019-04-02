2019-04-02T09:59:00+03:00
Общество

«Летняя программа открыта». Из Перми начали летать самолеты в Турцию

Первый лайнер был заполнен на 100%
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

1 апреля была открыта летняя чартерная программа полетов из Перми в Турцию. Первый рейс выполняла авиакомпания «Ред Вингс». Борт Airbus 321 был заполнен на 100%.220 пермяков отправились на отдых в Анталью.

- В период летнего расписания 7 российских авиакомпаний планируют 531 вылет из аэропорта «Большое Савино» на курорты Турции, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь». – Кроме Антальи самолеты будут летать в Аланию. Теперь любителям южных курортов Турции не придётся часами добираться до своих отелей. Новый аэропорт «Газипаша» находится всего в 30 минутах езды от Алании.

Летняя чартерная программа будет выполняться до конца октября. Напомним, что в прошлом году перелетами в Турцию из Перми воспользовались более 162,5 тыс. человек.

Также в пресс-службе аэропорта напоминают, что выезд из Российской Федерации в Турцию осуществляется только по заграничному паспорту. Ранее сообщалось, что Турция и Россия ведут переговоры о возможности въезда россиян по внутренним паспортам, но решение об отмене использования загранпаспорта при пересечении границы пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть важных вопросов о покупке недвижимости с использованием эскроу-счета
В Перми столкнулись два автобуса, четыре человека пострадали
Жителя Краснокамска не пустили за границу из-за долга в полмиллиона рублей
«Дороги, как память об отце». В Прикамье мужчина украл у дочери погибшего ветерана войны 12 советских медалей
Талан объявляет зелёную пятницу
В Перми судебные приставы взыскали с калийного комбината более 3,5 миллионов рублей
В Перми Дмитрий Медведев посетит технопарк и встретится с губернатором края
В Перми с 15 апреля ограничат движение грузового транспорта
«Поскользнулся на скользком полу». Житель Прикамья требует более 300 тысяч в качестве моральной компенсации у кафе
Житель Прикамья снял с карты доверчивой женщины крупную сумму
Пермячка, убившая своего гражданского мужа в Новый год, предстанет перед судом
В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, один человек погиб
В Прикамье в весенний призыв в армию отправятся всего 2,2 тысячи человек
Власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков
В Перми на восстановление дома, где обрушилось перекрытие крыши, потратят более 20 млн рублей
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора
26-летний пьяный пермяк до смерти избил мать