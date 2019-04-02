В Перми судебные приставы взыскали с калийного комбината более 3,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-02T09:41:46+03:00

Это были проценты, которые набежали с суммы основного долга

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В Прикамье судебные приставы взыскали с ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» более 3,5 миллионов рублей.

- Арбитражный суд возложил на организацию обязанность погасить в пользу ОАО «Пермдорстрой» проценты от суммы основного долга, составляющего более 95 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. – Калийный комбинат уведомили о возбуждении исполнительного производства и необходимости выплатить долг в установленный законом срок.

В течение 5 дней общество с ограниченной ответственностью полностью рассчиталось с задолженностью. Организации-должнику не пришлось оплачивать исполнительский сбор, выносимый сотрудниками ФССП в отношении должников, не исполняющих добровольно решение суда.

Также мы сообщали, что в Перми судебные приставы наложили арест на автозаправочную станцию, расположенную в деревне Хмели на ул. Шоссе Космонавтов, 310.

- АЗС принадлежит ООО «Либерта», - сообщили в службе судебных приставов. - Согласно исполнительным документам взыскание в размере более 50 миллионов рублей производится в пользу ООО «Газпромнефть - Региональные продажи».

ИСТОЧНИК KP.RU