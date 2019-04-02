В Перми Дмитрий Медведев посетит технопарк и встретится с губернатором края

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-02T09:08:49+03:00

Также председатель правительства РФ проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона

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Стала известна предварительная программа визита председателя РФ Дмитрия Медведева в Перми. Премьер-министр проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона на территории технопарка Morion Digital. Предполагается, что на ней обсудят государственную поддержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта. На встрече будет присутствовать министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководители министерств и ведомств.

Кроме того, Дмитрий Медведев посетит компании Promobot и АО «ЭР-Телеком Холдинг», а также проведет рабочую встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Ожидается, что премьер прибудет в Пермь около 14 часов, но уже сейчас у «Мориона» дежурят полицейские.

В последний раз премьер-министр Дмитрий Медведев приезжал в Пермь в марте 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU