В Перми с 15 апреля ограничат движение грузового транспорта
В Перми с 15 апреля по 14 мая будет ограничено движение большегрузного транспорта по муниципальным автодорогам.
- Это необходимо для сохранения покрытия автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.
Так в департаменте пояснили, что для проезда по автомобильным дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием допускаются следующие нагрузки на ось транспортного средства:
- одиночная ось – 7 тонн;
- сдвоенные оси – 6 тонн на каждую ось;
- строенные и сближенные оси – 5 тонн на каждую ось.
А для автомобильных дорог с переходным типом покрытия 5, 4, 3 тонны соответственно.
При этом водители могут получить специальное разрешение, компенсируя наносимый автомобилями вред дорогам. Его выдают в офисах МФЦ, либо в управлении внешнего благоустройства (ул. Ленина, 25). Максимальный срок выдачи разрешения составляет 15 рабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU