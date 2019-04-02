В Перми с 15 апреля ограничат движение грузового транспорта

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-02T08:59:32+03:00

Для проезда нужно оформить специальное разрешение в МФЦ

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В Перми с 15 апреля по 14 мая будет ограничено движение большегрузного транспорта по муниципальным автодорогам.

- Это необходимо для сохранения покрытия автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Так в департаменте пояснили, что для проезда по автомобильным дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием допускаются следующие нагрузки на ось транспортного средства:

- одиночная ось – 7 тонн;

- сдвоенные оси – 6 тонн на каждую ось;

- строенные и сближенные оси – 5 тонн на каждую ось.

А для автомобильных дорог с переходным типом покрытия 5, 4, 3 тонны соответственно.

При этом водители могут получить специальное разрешение, компенсируя наносимый автомобилями вред дорогам. Его выдают в офисах МФЦ, либо в управлении внешнего благоустройства (ул. Ленина, 25). Максимальный срок выдачи разрешения составляет 15 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU