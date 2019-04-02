2019-04-02T08:59:32+03:00
Общество

В Перми с 15 апреля ограничат движение грузового транспорта

Для проезда нужно оформить специальное разрешение в МФЦ
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми с 15 апреля по 14 мая будет ограничено движение большегрузного транспорта по муниципальным автодорогам.

- Это необходимо для сохранения покрытия автодорог в период неблагоприятных природно-климатических условий, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Так в департаменте пояснили, что для проезда по автомобильным дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием допускаются следующие нагрузки на ось транспортного средства:

- одиночная ось – 7 тонн;

- сдвоенные оси – 6 тонн на каждую ось;

- строенные и сближенные оси – 5 тонн на каждую ось.

А для автомобильных дорог с переходным типом покрытия 5, 4, 3 тонны соответственно.

При этом водители могут получить специальное разрешение, компенсируя наносимый автомобилями вред дорогам. Его выдают в офисах МФЦ, либо в управлении внешнего благоустройства (ул. Ленина, 25). Максимальный срок выдачи разрешения составляет 15 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть важных вопросов о покупке недвижимости с использованием эскроу-счета
В Перми столкнулись два автобуса, четыре человека пострадали
Жителя Краснокамска не пустили за границу из-за долга в полмиллиона рублей
«Дороги, как память об отце». В Прикамье мужчина украл у дочери погибшего ветерана войны 12 советских медалей
Талан объявляет зелёную пятницу
«Летняя программа открыта». Из Перми начали летать самолеты в Турцию
В Перми судебные приставы взыскали с калийного комбината более 3,5 миллионов рублей
В Перми Дмитрий Медведев посетит технопарк и встретится с губернатором края
«Поскользнулся на скользком полу». Житель Прикамья требует более 300 тысяч в качестве моральной компенсации у кафе
Житель Прикамья снял с карты доверчивой женщины крупную сумму
Пермячка, убившая своего гражданского мужа в Новый год, предстанет перед судом
В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, один человек погиб
В Прикамье в весенний призыв в армию отправятся всего 2,2 тысячи человек
Власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков
В Перми на восстановление дома, где обрушилось перекрытие крыши, потратят более 20 млн рублей
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора
26-летний пьяный пермяк до смерти избил мать