2019-04-02T08:33:56+03:00
Общество

«Поскользнулся на скользком полу». Житель Прикамья требует более 300 тысяч в качестве моральной компенсации у кафе

Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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26 февраля житель Кудымкара решил перекусить в кафе. При входе он поскользнулся на скользком полу в тамбуре, упал и получил травму колена. В этот же день его положили в больницу, где он пролежал до 4 марта. Лечение на момент подачи иска он продолжал.

Мужчина подал в суд. Он считает, что управляющим кафе нарушены требования ГОСТа. Ответчик не обеспечил безопасное проведение работ по уборке помещений, специальными предупреждающими знаками поверхность влажного пола обозначена не была, сообщили в городском суде Кудымкара.

Пострадавший просит суд взыскать с управляющего кафе компенсацию утраченного заработка в размере 120 тысяч рублей, компенсацию морального вреза в размере 200 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.

Дело рассматривается в Кудымкарском городском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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