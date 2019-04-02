Житель Прикамья снял с карты доверчивой женщины крупную сумму

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-02T08:15:20+03:00

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45-летний житель Лысьвы осужден за кражу денег с банковской карты пациентки больницы. В ноябре прошлого года мужчина лежал в больнице Губахи и к нему обратилась 39-летняя женщина с просьбой снять в банкомате 500 рублей. Доверчивая дама сообщила мужчине пин-код, чем тот и воспользовался.

В отделении банка он запросил баланс. На счету лежала крупная сумма и мужчина снял с него 30 тысяч рублей. Затем он уехал в Лысьву и вновь попытался снять деньги со счета, но неудачно. Женщина успела заблокировать ее.

По совокупности преступлений суд назначил любителю легкой наживы наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскано 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU