Пермячка, убившая своего гражданского мужа в Новый год, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-02T07:48:44+03:00

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Трагедией закончилось празднование Нового года в Перми. В своей квартире дома в Индустриальном районе Перми пермячка зарезала своего сожителя, сообщили в краевом следственном комитете.

Праздник перерос в ссору. Женщина не стерпела обиды, нанесенной мужчиной, взяла кухонный нож и ударила им в шею гражданскому мужу. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следователи завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд. В ближайшее время он должен вынести женщине приговор.

Ранее мы писали, что 26-летний пьяный пермяк до смерти избил мать. Дикий случай произошел в начале января в Перми. В одной из квартир Кировского района 26-летний пьяный мужчина набросился на свою мать. Он жестоко избил ее руками и ногами. В результате полученных тяжелых травм спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU