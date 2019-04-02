2019-04-02T06:32:55+03:00
Общество

В Прикамье в весенний призыв в армию отправятся всего 2,2 тысячи человек

Осенью прошлого года служить пошли 3,1 тысячи человек
Константин КЯКИНЕН
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию. По данным регионального министерства территориальной безопасности, в весенний призыв в войска российской армии отправятся ориентировочно 2,2 тысячи жителей Прикамья. Это значительно меньше, чем в осенний призыв 2018 года (3,1 тысячи человек).

Как отметили в правительстве края, в Прикамье уже созданы призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах и краевая призывная комиссия. Также в Перми состоялись инструкторско-методические сборы председателей призывных комиссий, работников военкоматов, медицинских работников городов.

Всего этой весной в российскую армию будут призваны 135 тысяч человек. Призыв завершится 15 июля.

Тем временем. для Пермского авиационного техникума построят новый корпус. Он появится на углу улиц Екатерининская и Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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