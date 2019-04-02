Власти Прикамья предложили конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 06:21 2019-04-02T06:21:42+03:00

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В Пермском крае начала работу межведомственная комиссия по борьбе с нелегальными перевозчиками. В нее вошли представители краевой власти, прокуратуры, ФСБ, службы судебных приставов, полиции, налоговой службы, автодорожного надзора и Роспотребналзора. Возглавил комиссию вице-премьер Михаил Сюткин.

- Основное внимание уделялось необходимости обеспечения безопасных перевозок пассажиров, - сообщили в краевом минтрансе. - В ходе первого заседания комиссии было решено регулярно проводить совместные рейды с привлечением всех контролирующих органов. Также для эффективной борьбы с нелегальными перевозчиками обсуждался вопрос необходимости конфискации транспортных средств в случае выявления повторных нарушений.

Тем временем, в Пермь прибыли первые три автобуса Volgabus, заказанные у одноименного предприятия, расположенного в Волгоградской области. Всего же пермская мэрия заказала в Волжске в начале этого года 85 новых автобусов Volgabus, из них 20 - на газомоторном топливе и 65 дизельных.

ИСТОЧНИК KP.RU