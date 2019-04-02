В Перми на восстановление дома, где обрушилось перекрытие крыши, потратят более 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-02T06:06:15+03:00

В свои квартиры жильцы смогут заехать не раньше мая

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Администрация Перми выделит 20,8 млн рублей из резервного фонда на обследование и ремонт дома по ул. Революции 3/1.

- Сейчас ведутся работы по армированию пола и устройство стяжки пола технического этажа, по усилению колонн и монтажу металлических балок, начаты работы по устройству кровли, - сообщили в департаменте ЖКХ.

По предварительным данным, въехать обратно в квартиры жильцы смогут не ранее мая, когда закончатся восстановительные работы.

Напомним, ЧП случилось днем 27 января. Обрушились восемь плит перекрытия на техническом, верхнем этаже 14-этажного дома на улице Революции, 3/1. Дом по ул. Революции построен в 1993 году. Находится на обслуживании ЖСК №73, в доме 111 квартир. Для обеспечения безопасности жителей решили расселить людей в маневренный фонд. Всех жильцов – а в здании живет 230 человек – эвакуировали. Свердловская прокуратура занялась проверкой причин обрушения конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU