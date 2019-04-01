26-летний пьяный пермяк до смерти избил мать

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-01T15:00:07+03:00

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Дикий случай произошел в начале января в Перми. В одной из квартир Кировского района 26-летний пьяный мужчина набросился на свою мать. Он жестоко избил ее руками и ногами. В результате полученных тяжелых травм спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте.

- Расследование уголовного дела закончено, собрана достаточная доказательная база, - заявили в краевом следственном комитете. – 26-летний пермяк предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Тем временем, в Прикамье после гибели отца и трехлетней дочки на пожаре следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили в краевом следственном комитете, уголовное дело следователи возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». По делу назначены и проводятся необходимые экспертизы, другие следственные действия. Напомним, страшный пожар произошел 28 марта в Кудымкаре в одноэтажном доме по улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU