В Пермском крае молодые люди отравились выхлопными газами

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-01T13:49:45+03:00

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Несчастный случай произошел в Бардымском районе. В одном из гаражей утром 31 марта обнаружили тела двух молодых людей, которые находились внутри автомобиля.

- По факту смерти молодых людей проводится проверка, - сообщили в краевом следственном комитете. – По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы они погибли от отравления угарным газом.

Как отмечают односельчане погибших, у женщины остались двое детей. Она подала на развод с мужем, отцом детей.

Ранее мы писали, что в Прикамье после гибели отца и трехлетней дочки на пожаре следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили в краевом следственном комитете, уголовное дело следователи возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». По делу назначены и проводятся необходимые экспертизы, другие следственные действия. Трагедия произошла 28 марта в Кудымкаре в одноэтажном доме по улице Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU