В Прикамье осудят отца, который истязал и унижал 10-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-01T13:14:08+03:00

Теперь он будет отвечать по закону

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37-летний житель Добрянки не давал житья своей 10-летней дочери. Он бил, издевался над ребенком.

- По версии следствия, мужчина, испытывая личную неприязнь, нетерпимость и раздражение, систематически причинял 10-летней дочери физические и психические страдания, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. – Он бил и истязал свою дочь на протяжении двух месяцев.

Возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, допрашивают свидетелей. По делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ране мы писали, что 27 марта в поселке Жемчужный Гайнского района было обнаружено тело пропавшей 60-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержан 35-летний односельчанин погибшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU