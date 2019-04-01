В Перми ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка на перекрестке

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-01T12:38:50+03:00

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Сегодня, 1 апреля в 6.20 в Свердловском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Неустановленный автомобиль двигался по улице Яблочкова, - сообщили в городском управлении ГИБДД. – По предварительной информации, при повороте на ул. Куйбышева водитель авто не пропустил школьника, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. И в районе дома №137 совершил наезд на подростка. Школьник получил травмы.

Водитель с места происшествия скрылся. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД по телефону 246-79-00 или «02». Анонимность гарантируют.

Ранее мы писали, что в Пермском крае осудили водителя, который в пьяном виде сбил двух взрослых и двух детей. Также виновник аварии должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU