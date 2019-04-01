2019-04-01T12:26:48+03:00
Происшествия

В Прикамье без вести пропавшую женщину убил односельчанин

Тело он закопал под своим домом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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27 марта в поселке Жемчужный Гайнского района было обнаружено тело пропавшей 60-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержан 35-летний односельчанин погибшей женщины.

По версии следствия, они выпивали вместе вечером в доме мужчины. Во время бурного застолья они разругались. Мужчина стал избивать женщину ногами и руками, а затем и поленом. От полученных травм пенсионерка скончалась. Пытаясь замести следы, мужчина закопал тело односельчанки под своим домом, где позже оно было обнаружено.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть», - сообщили в краевом следственном комитете. – Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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