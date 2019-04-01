В Перми доски на чердаке дома, откуда в квартиру рухнул рабочий, отремонтируют до 5 апреля

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-01T11:45:56+03:00

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В Перми 30 марта в квартиру дома по ул. Юнг Прикамья, 29 упал рабочий, который убирал снег с крыши. Он упал, как снег на голову, прямо в ванную комнату, перепугав хозяина квартиры.

Как сообщили в администрации Кировского района Перми, 30 марта работник, чистивший кровлю, шел по чердачному перекрытию, наступил на доски, что привело к их обрушению в ванную комнату квартиры. Обрушилось не само потолочное перекрытие, а подшивные доски.

- Управляющая компания провела предварительные восстановительные работы, - сообщили в администрации. - Подшивные доски будут восстановлены до 5 апреля.

Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, многоквартирный дом по улице Юнг Прикамья, 29 признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Расселение этого дома планируется после 2020 года. В связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу администрация города Перми может предоставить жилое помещение маневренного жилищного фонда на период до расселения данного дома.

Для решения данного вопроса необходимо подтвердить право на получение жилого помещения маневренного жилищного фонда.

Документы необходимо подать в ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», филиалы которого расположены по следующим адресам:

- «Центральный» – ул. Куйбышева, д. 9,

- «Свердловский» – ул. Лодыгина, д. 28, ул. Бригадирская, 8,

- «Индустриальный» – ул. 9 Мая, д. 3,

- «Кировский» – ул. Федосеева, д. 7, ул. Адмирала Ушакова, д. 11,

- «Мотовилихинский» – ул. Уральская, д. 47а,

- «Орджоникидзевский» – ул. Коспашская, д. 12.

Многоканальные телефоны: 270-11-20, 8-800-555-05-53.

ИСТОЧНИК KP.RU