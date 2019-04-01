2019-04-01T11:45:56+03:00
Происшествия

В Перми доски на чердаке дома, откуда в квартиру рухнул рабочий, отремонтируют до 5 апреля

Дом аварийный, жителей планировали расселить после 2020 года
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Наш Закамск/ https://vk.com/zakamska159?w=wall-44321041_349056фото: Наш Закамск/ https://vk.com/zakamska159?w=wall-44321041_349056
Изменить размер текста:

В Перми 30 марта в квартиру дома по ул. Юнг Прикамья, 29 упал рабочий, который убирал снег с крыши. Он упал, как снег на голову, прямо в ванную комнату, перепугав хозяина квартиры.

Как сообщили в администрации Кировского района Перми, 30 марта работник, чистивший кровлю, шел по чердачному перекрытию, наступил на доски, что привело к их обрушению в ванную комнату квартиры. Обрушилось не само потолочное перекрытие, а подшивные доски.

- Управляющая компания провела предварительные восстановительные работы, - сообщили в администрации. - Подшивные доски будут восстановлены до 5 апреля.

Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, многоквартирный дом по улице Юнг Прикамья, 29 признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году. Расселение этого дома планируется после 2020 года. В связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу администрация города Перми может предоставить жилое помещение маневренного жилищного фонда на период до расселения данного дома.

Для решения данного вопроса необходимо подтвердить право на получение жилого помещения маневренного жилищного фонда.

Документы необходимо подать в ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», филиалы которого расположены по следующим адресам:

- «Центральный» – ул. Куйбышева, д. 9,

- «Свердловский» – ул. Лодыгина, д. 28, ул. Бригадирская, 8,

- «Индустриальный» – ул. 9 Мая, д. 3,

- «Кировский» – ул. Федосеева, д. 7, ул. Адмирала Ушакова, д. 11,

- «Мотовилихинский» – ул. Уральская, д. 47а,

- «Орджоникидзевский» – ул. Коспашская, д. 12.

Многоканальные телефоны: 270-11-20, 8-800-555-05-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома
В Пермском крае молодые люди отравились выхлопными газами
В Прикамье осудят отца, который истязал и унижал 10-летнюю дочь
В Перми ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка на перекрестке
В Прикамье без вести пропавшую женщину убил односельчанин
Пермский школьник стал победителем межрегионального конкурса «Ученик года»
В Прикамье после гибели отца и трехлетней дочки на пожаре следователи возбудили уголовное дело
Жителей Прикамья приглашают принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»
«Талан» — в числе лучших работодателей России
Семь медалей различного достоинства завоевали пермские фигуристы на турнире имени Татьяны Тарасовой
В Пермском крае в выходные в пожарах погибли два человека
В Прикамье 33-летний рецидивист обокрал и жестоко избил мать своей знакомой
В Перми арестовали автозаправку
В Пермском крае наступит теплая погода
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова будет выступать за Пермский край
В Прикамье установили личность пожилой женщины, потерявшей память
В Прикамье готовятся к паводкам: на трех реках провели ледорезные работы
В Прикамье социальные пенсии увеличатся с 1 апреля
Чемпионат страны по тайскому боксу в Перми собрал рекордное число участников