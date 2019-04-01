2019-04-01T11:14:48+03:00
Общество

Пермский школьник стал победителем межрегионального конкурса «Ученик года»

В конкурсе принимали участие ребята из 23 регионов страны
Константин КЯКИНЕН
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фото: с сайта администрации городафото: с сайта администрации города
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Ученик пермского лицея №3 Егор Богачев стал победителем межрегионального конкурса «Ученик года», который проходил в Ульяновске с 25 по 30 марта. В соревнованиях приняли участие школьники из 23 регионов страны.

Егор Богачев представил творческую презентацию «Один день из моей жизни», изготовил лэпбук «Интересно о профессиях», проявил способности в испытаниях «Широка страна моя родная…», «Я – лидер», а также принял участие в «Открытой дискуссии» и «Интеллектуальном поединке».

- Честно, не ожидал, – признался Егор Богачев. - Больше всего запомнился конкурс «Широка страна моя родная…», к нему готовился дольше всего. Мы привезли из Перми около 10 кг реквизита. К некоторым этапам приходилось готовиться по ночам – это тяжело, но мы справились.

Второе занял Юрий Слюсарь из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, третье - Руслан Хасанов из Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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