В Прикамье после гибели отца и трехлетней дочки на пожаре следователи возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-01T10:34:16+03:00

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Как сообщили в краевом следственном комитете. уголовное дело следователи возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». По делу назначены и проводятся необходимые экспертизы, другие следственные действия.

Напомним, страшный пожар произошел 28 марта в Кудымкаре в одноэтажном доме по улице Дзержинского. В доме проживала молодая семья - 37-летняя Татьяна, ее 32-летний супруг Евгений и их 3-летняя дочка Катя (имя изменено – прим.ред.). Обнаружив, что дом горит, мама подхватила дочку и выбежала на улицу.

- Они постучались к соседям, и те вызвали «скорую помощь» и пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. – Прибывшие медики увезли их больницу. В это же время к дому подъехали пожарные.

Огнеборцы увидели, что около здания лежит человек с сильными ожогами. Это был Евгений. Его тоже увезли в больницу. А после того, как пожар был потушен, они обнаружили в помещении тело 56-летней женщины.

Медики делали все, что могли. Но, к сожалению, днем 29 марта папа дочка скончались в больнице. Мама находится в тяжелом состоянии

ИСТОЧНИК KP.RU