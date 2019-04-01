Жителей Прикамья приглашают принять участие в съемках фильма «Сердце Пармы»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-01T10:17:22+03:00

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В Губахе в середине августа начнутся съемки фильма «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова. Съемочная группа приглашает жителей Губахи, Кизела, Гремячинска, Александровска, Чусового принять участие в массовке. Отбор участников массовки начнется за месяц до начала съемок.

Для участия в массовых сценах нужны мужчины и женщины от 16 до 70 лет преимущественно восточной внешности. У мужчин приветствуется борода или щетина. Кроме того, приглашают детей 5-12 лет.

Отбор участников массовки начнется за месяц до начала съемок через группу ВКонтакте.

Роман «Сердце Пармы» рассказывает о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке, написан в стиле исторического фэнтези и основан на реальных событиях. Главные роли в картине, которую будут снимать в Губахе, исполнят Александр Кузнецов (князь Михаил), дебютантка из Улан-Удэ (Тичерть), Евгений Миронов (епископ Пермский Иона), Федор Бондарчук (Иван III).

- Губаха для съемок выбрана не случайно, здесь гармонично сочетаются ландшафт и инфраструктура, поэтому видоизменять план фактически не придется, достаточно возвести необходимые декорации, - отмечают создатели фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU