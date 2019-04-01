2019-04-01T10:02:53+03:00
Общество

«Талан» — в числе лучших работодателей России

Компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге
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Фото пресс-службы "Талана"Фото пресс-службы "Талана"
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«Талан» занял 3-е место среди российских застройщиков и 75-е место среди всех компаний, которые вошли в «Рейтинг работодателей России 2018». Компания заметно улучшила свои позиции в рейтинге: по итогам 2017 года «Талан» занимал 10-е и 191-е место соответственно.

Рейтинг, который группа компаний HeadHunter ежегодно готовит с 2010 года, — один из наиболее авторитетных в нашей стране, а также крупнейший по количеству компаний участников. Компании-работодатели оценивались по трем показателям: мнения соискателей и сотрудников, а также экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний по управлению персоналом компаний. К участию допускались организации, где работает не менее 100 человек. Из 700 компаний, подавших заявки, в рейтинг вошли 265.

По итогам 2018 года в 14 городах, где работает «Талан» — от Севастополя до Владивостока, компания получила более 17 тысяч откликов от соискателей.

Анна Третьякова, специалист по работе со вторичной недвижимостью компании «Талан» в Перми:

– Для меня главное – развитие. Я горжусь, что работаю в компании федерального масштаба, здесь есть все для профессионального роста, постоянно происходит обучение, обмен опытом между филиалами разных городов. Особенно приятно становиться лучше, когда тебя окружают такие же целеустремленные коллеги. Наша команда постоянно расширяется, только за 2018 год в 14 городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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