Семь медалей различного достоинства завоевали пермские фигуристы на турнире имени Татьяны Тарасовой

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-01T09:36:11+03:00

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- Я хочу, чтобы этот турнир был традиционным, - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - И в следующем году я бы уже не просто присутствовала на соревнованиях, но и оказывала непосредственную помощь, например, провела бы несколько тренировок.

В СК им. Сухарева завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию «На призы заслуженного тренера России Татьяны Анатольевны Тарасовой». Успешно выступили хозяева соревнований, завоевав 7 медалей различного достоинства. Среди спортивных по программе кандидатов в мастера спорта пар весь пьедестал почета составили воспитанники спортивной школы «Старт». Победил тандем Ульяна Орлова-Сергей Бахмат. Второе место заняли Юлия Артемьева-Михаил Назарычев. Тройку лидеров замкнули Алина Росковалова – Артем Бутаев.

Воспитанницы школы «Орленок» Софья Молчанова и Амалия Белоусова заняли 1 и 2 места среди юниорок. У юниоров первенствовал Матвей Гилев. У женщин по программе мастеров спорта Анна Попова завоевала серебряную награду. Остальные медали достались представителям Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU