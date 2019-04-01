2019-04-01T09:11:50+03:00
Происшествия

В Пермском крае в выходные в пожарах погибли два человека

Причина пожара одна – неосторожность при курении
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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30 марта в Гремячинске произошел пожар водной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Попова. Пожар обнаружили соседи в 4.34, к тому моменту в квартире и подъезде уже было сильное задымление. По лестничному маршу были эвакуированы 7 жильцов. Звеном газодымозащитной службы внутри квартиры была обнаружена без признаков жизни 64-летняя женщина. По предварительным данным, хозяйка получила отравление продуктами горения. Предварительная причина – неосторожность при курении погибшей.

31 марта в 3 утра в Чусовском районе произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Площадь составила 104 кв.м. В ходе тушения внутри дома был обнаружен 65-летний мужчина без признаков жизни. Обстоятельства возгорания устанавливаются. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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