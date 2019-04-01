2019-04-01T08:29:50+03:00
Происшествия

В Прикамье 33-летний рецидивист обокрал и жестоко избил мать своей знакомой

Пенсионерка увидела, как он крадет продукты питания
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Губахе задержан 33-летний рецидивист, который подозревается в разбойном нападении на мать своей знакомой.

31-летняя женщина пришла домой и ужаснулась. Мама была сильно избита, а квартира ограблена. Грабитель вынес ресивер для цифрового телевидения, электрический чайник, DVD-плеер, продукты питания.

Выяснилось, что преступления совершил знакомый девушки. Она с ним выпивала в одной компании. Мужчина заметил, как из кармана ее одежды выпал ключ от квартиры. Незаметно подобрав его, он пошел к ней домой.

Открыв дверь ключом, рецидивист прошел на кухню и стал собирать в пакет продукты питания. В этот момент его заметила 64-летняя мать девушки и попыталась помешать ему. Мужчина избил пенсионерку руками и ногами до потери сознания. После чего обчистил квартиру и скрылся.

В краевой полиции сообщили, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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