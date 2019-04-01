В Пермском крае в начале недели потеплеет

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-01T07:51:25+03:00

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Холодные ночи и теплые дни. Такой будет погода в первые дни апреля. 1 апреля днем ожидается до 8 градусов тепла. При этом, утром на дорогах возможна гололедица, днем различные осадки: снег, дождь и мокрый снег с дождем. Ветер также сильный- порывами до 20 метров в секунду.

Со вторника, 2 апреля, по прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Пермский край попадет под влияние антициклона и осадки прекратятся. Ночью подморозит до 8 градусов, днем же можно рассчитывать на +2...+7 градусов с перспективой незначительного повышения к середине недели. К выходным может потеплеть до 10 градусов.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждало о сильном ветре и гололедице 1 апреля. Спасатели рекомендуют гражданам: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач,

ИСТОЧНИК KP.RU