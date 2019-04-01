В Прикамье готовятся к паводкам: на трех реках провели ледорезные работы
Прикамье готовится к паводкам. На реках региона проводятся ледорезные работы.
- Так, в марте они были проведены на затороопасных участках реки Тулва в селе Барда, также были начаты ледорезные работы на реке Усьва у посёлков Мыс и Бобровка Чусовского района, - сообщили в министерстве природы Пермского края. - Завершатся работы на реке Усьва в апреле. Принятые меры позволят ликвидировать опасность заторов, защитить 46 домов с населением 139 человек и предотвратить потенциальный ущерб в размере 81,5 млн рублей.
Также в ведомстве отметили, что дополнительно были выполнены ледорезные работы на участках рек Чусовая в районе поселка Верхне-Чусовские городки и Усьва в районе излучины ниже поселка Бобровка. Таким образом, противопаводковые работы были проведены на трех реках Пермского края.
Также с 18 марта проводятся проверки потенциально опасных гидротехнических сооружений и защитных дамб. Уже проверены 6 сооружений в Чернушинском, Чайковском, Суксунском городских округах и в Уинском муниципальном районе. По итогам проверки собственникам были даны указания по устранению временных недоработок. Всего до 12 апреля будут проверены 18 сооружений в 13 территориях.
ИСТОЧНИК KP.RU