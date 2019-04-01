В Прикамье социальные пенсии увеличатся с 1 апреля

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-01T06:10:48+03:00

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С 1 апреля пенсионеры Прикамья получат прибавку. Правительство России увеличило размер социальных пенсий на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости вырастет на 182 рубля и после повышения составит 9266 рублей в месяц. Прибавка для детей-инвалидов и инвалидов детства I группы составит 268 и 270 рублей соответственно. После повышения они будут получат 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Напомним, социальная пенсия по старости устанавливается гражданам, достигшим пенсионного возраста и не заработавшим достаточного стажа для получения страховой пенсии. Также право на социальную пенсию по старости имеют представители малочисленных народов Севера — мужчины, достигшие 55 лет, и женщины, достигшие 50 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие пенсионного возраста.

Социальную пенсию по инвалидности получают инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства. Потерявшие одного или обоих родителей дети до 18 лет или дети старше 18 лет, обучающиеся на очном отделении, а также дети умершей одинокой матери получают социальную пенсию по потере кормильца. Дети, чьи родители неизвестны, также получают социальную пенсию.

Кроме того, с 1 апреля повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU