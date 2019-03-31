«От 2 до 89 лет». В Перми в фестивале скандинавской ходьбы приняли участие около двух тысяч человек
30 марта на базе спорткомплекса имени Сухарева прошел второй фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Он собрал около двух тысяч участников из Перми и края, Саратовской, Челябинской, Воронежской областей и Удмуртской Республики, а также граждан Китая, Италии, Кот д'Ивуара.
Самому младшему ходоку было два года, старшему – 89 лет. Все участники выбирали дистанцию по своему уровню – 3, 5 и 10 км. Самым многочисленным был масс-старт на трехкилометровую дистанцию. На финише всех участников награждали медалями. Кроме того, участники могли подкрепиться – чаем с бутербродом, гречневой кашей с тушенкой или суп-пюре с гренками.
Единственным минусом стало то, что участников фестиваля не пускали внутрь ледового дворца и манежа спорткомплекса им. Сухарева и они были вынуждены ждать своего старта на морозе.
Абсолютными победителями на дистанции 10 км стали Андрей Батурин и Асса Шаркунова. Второе место - у Алексея Зырянова и Леси Юхимец, третье – у Василия Пушина и Юлии Бороздиной.
ИСТОЧНИК KP.RU