«От 2 до 89 лет». В Перми в фестивале скандинавской ходьбы приняли участие около двух тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:42 2019-03-31T18:42:08+03:00

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30 марта на базе спорткомплекса имени Сухарева прошел второй фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». Он собрал около двух тысяч участников из Перми и края, Саратовской, Челябинской, Воронежской областей и Удмуртской Республики, а также граждан Китая, Италии, Кот д'Ивуара.

Самому младшему ходоку было два года, старшему – 89 лет. Все участники выбирали дистанцию по своему уровню – 3, 5 и 10 км. Самым многочисленным был масс-старт на трехкилометровую дистанцию. На финише всех участников награждали медалями. Кроме того, участники могли подкрепиться – чаем с бутербродом, гречневой кашей с тушенкой или суп-пюре с гренками.

Единственным минусом стало то, что участников фестиваля не пускали внутрь ледового дворца и манежа спорткомплекса им. Сухарева и они были вынуждены ждать своего старта на морозе.

Абсолютными победителями на дистанции 10 км стали Андрей Батурин и Асса Шаркунова. Второе место - у Алексея Зырянова и Леси Юхимец, третье – у Василия Пушина и Юлии Бороздиной.

ИСТОЧНИК KP.RU