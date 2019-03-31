Снова непогода. В Прикамье МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-31T17:12:16+03:00

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1 апреля погода решила сыграть с жителями Прикамья злую шутку. Не успели пермяки отойти от субботнего снегопада и метели, как региональное МЧС вновь предупреждает об ухудшении погоды.

По данным Пермского гидрометцентра, 31 марта и 1 апреля в крае будет облачно с прояснениями. Вновь усилятся осадки: снег, мокрый снег, дождь. Из-за этого на дорогах ночью и утром будет гололедица.

Также синоптики прогнозируют западный, юго-западный ветер 6-11 м/с, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -2,+3°, днем +3,+8°.

МЧС рекомендует гражданам: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач,

- Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе, - рекомендуют спасатели. - Не используйте для обогрева газовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU