В Чердыни установлен абсолютный температурный рекорд марта

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-31T14:57:04+03:00

На севере края было теплее, чем в Перми почти на 10 градусов

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29 марта на севере Пермского края в Чердыни был зафиксирован температурный рекорд. Днем там было зафиксировано +13,1 градуса.

- Это значение оказалось рекордным для марта за всю столетнюю историю наблюдений, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - Даже в конце марта 2008 года, когда температурные рекорды отмечались по всему Пермскому краю, в Чердыни было холоднее на 0,7 градуса. В Перми максимальная температура составила всего + 4°.

Рекорд был побит, поскольку в Чердыни сложились идеальные условия для прогрева воздуха. Метеорологическая станция расположена на возвышенности вблизи хвойных лесов, которые хорошо поглощают солнечную радиацию. Кроме того, днем не было ветра и облачности. Впрочем, это аномальное для марта потепление продолжалось всего несколько часов.

В Перми пик непогоды наблюдался вчера, 30 марта в аэропорту Большое Савино. Около 18 часов снегопад усилился, а средняя скорость ветра достигла 20 м/с, чего не наблюдалось уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU