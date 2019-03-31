2019-03-31T13:16:44+03:00
Происшествия

В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру

Дыру в потолке затем заделали фанерой
Константин КЯКИНЕН
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фото: Наш Закамск/ https://vk.com/zakamska159?w=wall-44321041_349056фото: Наш Закамск/ https://vk.com/zakamska159?w=wall-44321041_349056
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Об удивительном случае рассказали жители Закамска в соцсетях. К ним в квартиру прямо с крыши провалились рабочие, которые чистили снег. Они упали, как снег на голову, прямо в ванную комнату. При этом, рабочие утверждают, что вся крыша ходит ходуном и провалиться можно было в любом месте. Сейчас дыру в потолке временно заделали фанерой.

Происшествие случилось накануне в доме по ул. Юнг Прикамья, 29. В комментариях утверждают. Что двухэтажный дом старый, жить в нем нельзя. А жильцам нужно подавать в суд или прокуратуру.

Ранее мы писали, что в центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда. Пермяк госпитализирован. Пострадавшего мужчину доставили в МСЧ-№9.

- На мужчину упали глыбы льда с дома по адресу Куйбышева, 51, - сообщили очевидцы в соцсетях. - Лежит в крови. Вызвали «скорую».

Как сообщили в администрации Перми, на место происшествия выехали представители городской административно-технической инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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