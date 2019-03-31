2019-03-31T11:23:49+03:00
Происшествия

В Перми из горящего дома пожарные вывели двух детей и трех взрослых

Пожар ликвидирован, пострадавших нет
Константин КЯКИНЕН
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Сегодня, 31 марта, в Перми произошел пожар в частном доме по ул. Балхашской в микрорайоне Юбилейный. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, горение ликвидировано. Проводится разборка и проливка конструкций.

- Пожарные эвакуировали 5 человек, из них двух детей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По прибытии первых подразделений горел гараж с мансардным этажом, пламя уходило под крышу рядом расположенного частного дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Работали четыре звена газодымозащитной службы. В тушении пожара участвовали 28 человек и восемь пожарных машин.

По факту пожара начата проверка, причина и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Прикамье собирают деньги для помощи женщине, у которой на пожаре погибли дочь и муж. Пожар произошел в Кудымкаре 28 марта. Там жили 37-летняя Татьяна, ее 32-летний супруг Евгений и их 3-летняя дочка Катя (имя изменено. - Ред.). Обнаружив, что дом горит, мама подхватила дочку и выбежала на улицу. Евгений побежал за ними следом. Но огонь пылал как раз у входной двери. Как сообщили в противопожарной службе по Пермскому краю, Евгений и Катя получили стопроцентные ожоги верхних дыхательных путей. Врачи не смогли им помочь, отец и дочка скончались в больнице.

В Перми горит частный дом в микрорайоне Юбилейный.Видео: "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ"

ИСТОЧНИК KP.RU

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