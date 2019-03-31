2019-03-31T11:05:55+03:00
Происшествия

В Перми возле УДС «Молот» сильный ветер снес остановку

К счастью, никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
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фото: "ПЕРМЬ АКТИВНАЯ"/https://vk.com/permactiveфото: "ПЕРМЬ АКТИВНАЯ"/https://vk.com/permactive
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Накануне, 30 марта, сильный ветер перевернул остановку у Универсального дворца «Молот» на улице Лебедева. Очевидцы опубликовали фото упавшей конструкции в соцсетях. К счастью, в результате падения остановки никто не пострадал.

Сильный ветер вчера сносил рекламные конструкции и вывески магазинов. А в центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда. Пермяк был госпитализирован. Пострадавшего мужчину доставили в МСЧ-№9. Администрация района неоднократно направляла требования в адрес ТСЖ по очистке крыши. Согласно акту, очистка кровли прошла 10–11 марта. После администрация района провела контрольный обход домов по улице Куйбышева, ледовых и снежных образований зафиксировано не было. На ТСЖ будет составлен административный протокол, проверку происшествия проведет полиция.

Ранее мы писали, что в ГУ МЧС Прикамья предупредили о серьезном ухудшении дорожной обстановки в эти выходные, сославшись на данные метеорологических служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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