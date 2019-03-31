В Прикамье мужчина украл у женщины, к которой пришел в гости, 72 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-31T09:31:32+03:00

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В Кудымкаре 58-летняя женщина пригласила к себе в гости 57-летнего мужчину. В квартире по ул. Новоселова они выпивали, а затем мужчина украл у хозяйки квартиры 72 тысячи рублей и исчез.

Женщина вовремя спохватилась и пошла в полицию. По горячим следам сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан. Часть похищенных денег у него изъята и возвращена владелице.

- 57-летнего ранее судимого мужчину водворили в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Накануне мы писали, что в Прикамье уборщица-рецидивистка воровала деньги в магазине. Владелица небольшого магазина из Кудымкара обратилась в полицию с заявлением о краже. Она обнаружила, что из магазина пропали деньги. Полицейские, прибывшие на место, установили, что к совершению преступления причастна 26-летняя уборщица торговой точки, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу

ИСТОЧНИК KP.RU