В Прикамье мужчина украл у женщины, к которой пришел в гости, 72 тысячи рублей
В Кудымкаре 58-летняя женщина пригласила к себе в гости 57-летнего мужчину. В квартире по ул. Новоселова они выпивали, а затем мужчина украл у хозяйки квартиры 72 тысячи рублей и исчез.
Женщина вовремя спохватилась и пошла в полицию. По горячим следам сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан. Часть похищенных денег у него изъята и возвращена владелице.
- 57-летнего ранее судимого мужчину водворили в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется дознание.
Накануне мы писали, что в Прикамье уборщица-рецидивистка воровала деньги в магазине. Владелица небольшого магазина из Кудымкара обратилась в полицию с заявлением о краже. Она обнаружила, что из магазина пропали деньги. Полицейские, прибывшие на место, установили, что к совершению преступления причастна 26-летняя уборщица торговой точки, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу
ИСТОЧНИК KP.RU