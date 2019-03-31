«Боевое крещение». В манеже «Пермь Великая» состоялся первый футбольный матч

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-31T09:21:47+03:00

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Долгожданное событие произошло 30 марта. Крытый манеж «Пермь Великая» прошел боевое крещение матчем пермской «Звезды» и «Урала-2» из Екатеринбурга.

Трехтысячный манеж был забит до отказа. Билеты с символической стоимостью 1 рубль были раскуплены за несколько дней.

Перед началом игры министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов вручил игроку «Звезды» Александру Субботину приз лучшего игрока первенства ПФЛ группы «Урал-Приволжье» по итогам октября 2018 года. А право нанести символический первый удар по мячу в игре было доверено ветерану ФК «Звезда» 1950-60-х годов Юрию Петровичу Чашину.

Перед матчем болельщиков ждало масштабное шоу: конкурсы с розыгрышем различных призов в фойе манежа, выступление музыкантов и группы поддержки на поле и многое другое. Не подвели и футболисты «Звезды». Они одержали победу над принципиальным соперником – 2:0. Во втором тайме отличились Евгений Тюкалов и Рустам Вазитдинов

В следующий раз «Звезда» выйдет на поле в официальной игре. 9 апреля на стадионе «Звезда» пермяки примут ФК «Зенит-Ижевск». Начало матча – в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU